●PC大廠戴爾（Dell Technologies）周四收跌1.5%，報66.19美元，盤中一度跌逾4%。該公司發布的最新營收預測顯示AI帶來的提振可能需要更長的時間才能實現。戴爾維持長期營收複合年均成長率（CAGR）預測為介於3%～4%不變，這讓看好AI將掀起換機潮並帶動戴爾長期營收增長的投資人大失所望。

●牛仔褲品牌Levi Strauss周四盤後下跌逾1%。該公司公布第三財季（截至8月27日）營收為15.1億美元，略低於市場預期的15.4億美元。經調整後每股盈餘為0.28美元，略優於市場預期的0.27美元。此外，該公司再度下修全年營收預測，從成長1.5%～2.5%下修為介於持平至成長1%。

●Rivian股價崩跌22.88%，收在18.27美元，創下上市以來最大單日跌幅，這也導致其今年來漲幅回數回吐還倒跌0.87%。該美國電動車製造商前一日宣布擬發行15億美元可轉換公司債，且其發布的第三季初估營收數字毫無驚喜可言。根據Rivian提交的監管文件，該公司擬以私募方式向合格的機構買家發行2030年到期的綠色「可轉換優先債券」（convertible senior notes），並將提供買家額外認購2.25億美元可轉債的選擇權。Rivian宣布第三季營收初估介於12.9億～13.3億美元，僅大致符合市場預期的13億美元。