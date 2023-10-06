女星吳佩慈本月4日過45歲生日，她和身家百億的富商紀曉波生下2子2女，昨(5日)吳佩慈在IG曬出自己的超狂生日禮，包括由玫瑰花排成的愛心花圈和超難訂的檸檬塔，但這些都不是紀曉波送的，而是出自於她的好閨密、黃丹尼老婆晴瑄等人，吳佩慈還感動寫下：「愛妳」。

吳佩慈過去以「九頭身美少女」頭銜出道，2014年她發表引退宣言，表示現在生活很滿足，想要為了家庭和男友引退演藝圈，專心當好媽媽，並直言：「我打算全面退出娛樂圈，再也不工作了，專心在家照顧顧小孩、生更多小孩」，強調目前人生目標很明確。

吳佩慈曬出生日禮物。（圖／翻攝自pace_wu IG）

近年香港媒體報導，紀曉波疑似陷入財務危機被追債，甚至在街頭出現「討債海報」，並曬出吳佩慈與紀曉波合影，批評對方欠錢未還人間蒸發，對此，當事人都沒做出回應，資深媒體人狄志為則在節目紹質疑，傳聞紀曉波和母親崔麗傑擁有的財產高達上千億，好奇問：「其實，1億港幣對我們來說是天文數字，如果說他過去有千億的財產，怎麼可能連1億港幣都付不出來呢？」

而美女眼科醫生黃宥嘉則說，外界常拿吳佩慈和男友沒登記結婚一事做文章，就她看來這決定其實很聰明，對男方來說優點是方便轉移資產，可以以女方為他生小孩為理由，將家產名正言順轉到吳佩慈名下，就算未來公司出狀況，至少吳佩慈和孩子生活不受影響，對女方來說，沒有婚姻頭銜束縛，跟紀曉波的債務也不會有任何關係，第二點則是如果想炫富就可以炫富，若萬一有一天男友變心或被追債，她也可以證明這些高級品是屬於她個人的，旁人無法奪走以當還債抵押品，兩人步步走來實際層面上其實很聰明。