美國證券交易委員會（SEC）於5日起訴特斯拉CEO、X公司創辦人馬斯克（Elon Musk），欲強制馬斯克就去年收購推特（Twitter，現為X）一事提供證詞。

根據SEC提出的法律文件，馬斯克原定於9月15日就該案的相關調查作證，但馬斯克於雙方會面前2天通知SEC其不會現身，並提出若干反對調查的理由，調查員曾建議馬斯克在較近的德州作證，也提出了多個可行的日期，但馬斯克再度否決。

SEC的律師在訴狀中寫道，馬斯克認為SEC正在利用傳票作為「騷擾」他的方法，從而證明他拒絕接受調查的決定是合理的。由於馬斯克持續拒絕遵守SEC的行政傳票，此舉已阻礙並拖延到SEC工作人員的調查，因此SEC要求法院命令馬斯克出面作證。

馬斯克代表律師斯皮羅（Alex Spiro）對此發表聲明，強調馬斯克已經密切配合SEC的調查，並且多次自願接受盤問，認為已經給予對方足夠的機會。

馬斯克周四則在X平台上對SEC的舉動作出回應，他在貼文中寫道，「迫切需要對這些機構進行全面整頓，同時成立一個委員會，對濫用監管權力謀取私利和政治利益的個人採取懲罰措施」， 並強調他已等不及這樣的改革了。