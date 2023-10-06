詐騙猖獗，民進黨立委林淑芬2日才痛批，臉書有詐騙集團張貼肯德基、麥當勞的優惠券廣告，民眾刷卡購買，結果金額變成美元，單筆被騙3萬多元；但詐團絲毫不受影響，6日又在臉書一頁式廣告，推出「國慶日下殺」的應景優惠券，警方只能提醒優惠價格太不合理，呼籲連假將屆，民眾不要受騙。

警方指出，臉書一頁式麥當勞詐騙行之有年，包括漢堡、炸雞等超值優惠，以49、99元促銷，但民眾輸入姓名、信用卡號等資料後，刷卡金額會變成美元、科威特幣等，至少3年前就已有類似詐騙。

立委林淑芬2日質詢時，痛批相關單位的處理慢半拍，指她辦公室日前接獲檢舉，助理下午2時半通報，一直到傍晚6時網頁才被移除，165專線打去承辦人也沒在查，「打詐的態度非常差！」，也不滿法務部現在最前端的管制究竟為何。

但詐團似乎完全不受影響，趁著國慶連假來臨，近日又推出「國慶日下殺」的廣告，誆稱總價489元的各式速食，只需99元，這幾天頻繁地在臉書頁面跳出。

對此警方呼籲，民眾選購時，可注意貼文者有無藍勾勾認證，另外這種優惠明顯不合理，不要心動輕易刷卡以免痛失荷包，不過也有警方基層表示，臉書為賺廣告費把關超鬆散，「連這種冒用大公司的詐騙也能隨便上架」。