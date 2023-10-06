中華射箭隊由「雷母」雷千瑩、「仙女箭客」彭家楙帶著學妹邱意晴征戰反曲弓女團，8強迎戰越南，頭兩局中華隊暖機較慢，所幸越南把握性也不佳，儘管中華隊在後半段找回狀態，一路與越南糾纏到加射，最後仍不敵對手敗下陣來，中華隊反曲弓女團以總點數4比5不敵對手，止步8強。

中華隊排點依序為邱意晴、雷千瑩和彭家楙，現場飄起雨勢，中華隊也還在找尋手感，首局只有1支10分箭同時也出現1支7分，越南則射出4支10分箭，以56比51率先收下2點。次局中華隊準度仍不足，總分只有52分，好在越南最後一射只有6分，中華隊以2分差拿下2點，雙方2比2平手。

第3局中華女團逐漸進入狀況射下55分，越南的6支箭也保持在9分以上，雙方55平各拿一點，前3局結束雙方以總點數3比3戰平。決勝局中華隊還是出現7分箭失誤，雙方6支箭射完，原本現場記分板顯示為越南落後1分，但經由裁判靶前確認後，補上越南1分，雙方以55平、總點數4比4平手，進入加射階段。

中華隊加射前2支箭落在10分，寫下好的開始，可惜壓軸的彭家楙只拿下8分箭，越南同樣射出28分總得分，但因為唯一一支10分箭較靠近靶心，最終由越南收下4強門票，中華隊8強遭淘汰。