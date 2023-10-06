富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，生成式AI可望成為下一波提升全球生產力的關鍵因素，那些透過運算能力、模型建構、數據處理而將生成式AI產品或服務付諸實現的企業將尤其受惠。而AI只不過是我們關注的十大「數位轉型(Digital Transfomation)」主題之一，我們還關注新商業、數位媒體轉型和元宇宙、安全雲端和軟體即服務(SaaS)、數位客戶參與、金融科技和數位支付、電氣化、物聯網和5G、網路安全、工作未來等主題，事實上，整個「數位轉型」契機都令人感到興奮。

根據資誠(PwC)的預估，到了2030年，AI可望為全球經濟帶來高達15.7兆美元的貢獻，這個數據甚至超過中國和印度的總產值。晶片製造商輝達(Nvidia)可說是本波AI熱潮的最大受惠者之一，其執行長黃仁勳先前直呼這是一個新時代的開端，世界各地的企業正從通用型AI轉向加速運算和生成式AI，與此同時，AMD、高通、Dell、新思科技、Palantir、Snowflake等多家科技公司也都看好未來AI的發展，甚至認為AI已經展現出它的長期驅動力。

富蘭克林證券投顧表示，短線上科技股仍受到利率前景、投資人情緒等因素影響而震盪，不過，在各家企業加速導入AI下，AI的軍備競賽正式開打，大家都不願意成為AI趨勢的落後者。