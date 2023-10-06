台灣脂肪肝盛行率約33%，即每3人就有1人有脂肪肝。一名60多歲女子1年前有中度脂肪肝，但近來脂肪肝已消失，肝功能也恢復正常，且一年瘦了10公斤，醫師忍不住詢問女子如何在一年內有如此快速的改善，女子回答「我就少吃水果」。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書粉專表示，日前幫上述女子做超音波檢查，發現去年原本有中度脂肪肝，但這次的檢查結果完全正常，詢問後才得知，患者1年內瘦了將近10公斤。

錢政弘對此感到好奇，請教女子成功減重的秘訣。對方表示「我就少吃水果」。讓他更加驚訝，沒想到少吃水果就可以瘦這麼多，進一步了解，患者1年前體重是66公斤，長期有高血壓和中度脂肪肝，因為血糖慢慢在上升，於是她決定減少水果的攝取量。

錢政弘說，女子原先相當愛吃水果，如鳳梨、葡萄、芒果、西瓜等，且一個人1天可以吃掉1顆鳳梨，但得知水果糖分相當高後，開始將食用量減少為2成，結果體重就漸漸瘦到51公斤，最近才稍微復胖為56公斤，她的先生也很愛吃水果，改變飲食習慣之後，也跟著一起變瘦，從80公斤瘦到60多公斤。

錢政弘還問女子，除了少吃水果是否也有運動，女子回答，本身就有在運動，以前都有在健走，可是沒什麼用，「還是少吃差最多！」他表示，台灣的水果香甜又多汁，好吃到讓人難以控制，想找到比較不甜的都不容易。他奉勸想減重的人，可以將水果視為甜點，跟蛋糕算同等級別，應謹慎攝取。