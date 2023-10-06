紐西蘭將在14日舉辦國會大選。民調領先的國家黨領袖盧克森已表態若組成政府將「探索」加入AUKUS。可望與國家黨組聯合政府的紐西蘭行動黨領袖西蒙昨天也表示，不能因害怕中國放棄與AUKUS的未來。

「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）是由澳洲、英國和美國於2021年9月15日聯合宣布成立的軍事外交安全合作夥伴關係。外界多認為AUKUS是為對抗中國在印太地區的軍事擴張。中國則多次抨擊AUKUS，批評此舉是「典型的冷戰思維」，將引發地區軍備競賽、損害區域和平穩定。

目前紐西蘭未參與AUKUS。下任總理熱門人選、國家黨（National Party）領袖盧克森（Christopher Luxon）在9月辯論會中表態，若成功入主政府，他將「看看紐西蘭如何參與AUKUS」、並將「探索」加入AUKUS協議。

盧克森並承諾將紐西蘭國防預算增加一倍，從國內生產毛額（GDP）的1%增加到2%，等於趕上澳洲國防預算現況。

此外，未來可望與國家黨建立聯合政府的紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）領袖西蒙（ David Seymour）昨天接受澳洲人報（The Australian）訪問表示，紐西蘭不能因害怕中國而放棄與AUKUS的未來。

西蒙表示，紐西蘭應該致力於按比例參與澳新團國防軍（Anzac defence force），不能指望澳洲或美國無條件提供援助。

西蒙表示，若紐西蘭以任何形式加入三邊協議，北京勢必會抵制，但「你需要真正的勇氣去說出你要做的事」、「如果因為害怕可能發生的事而不去做，那你就因為恐懼而放棄了」。

西蒙更直言，紐西蘭2008年與中國簽署自由貿易協定（Free Trade Agreement）時犯下重大戰略錯誤，「我們把自己的命運與中國連在一起，假設中國正在變得更加民主」。

根據紐西蘭電視台（TVNZ）近幾次民調顯示，國家黨支持度持續領先執政黨工黨（Labour Party）。但從預估席次來看，國家黨需要與行動黨及紐西蘭第一黨（New Zealand First）合作，才能過組成半席次並建立聯合政府。

紐澳媒體預估，行動黨可望於14日大選後與國家黨聯合組成政府，西蒙可能成為下一任紐西蘭財政部長。紐西蘭國會今年3月29日首度成立「國會跨黨派台灣友誼小組」，西蒙也是成員之一。

紐西蘭行動黨副黨魁范維爾登（Brooke van Velden）及國防事務發言人麥陶華（James McDowall）曾於5月29日訪問台灣4天，強調行動黨「不畏中國施壓、力挺台灣立場」。（編輯：馮昭）1121006