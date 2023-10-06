國民黨總統參選人侯友宜（中）。（資料照/黃世麒攝）

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康，11日將共同召開「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，除了國民黨總統參選人侯友宜出席，前高雄市長韓國瑜當天也會現身，侯、韓將再次同台。對此，高雄市前新聞局長王淺秋今(6日)證實，韓國瑜出席此場記者會，就是參加好朋友、能夠幫大家輔選、站站台的活動，幫大家一起加油、啦啦隊，意思單純跟簡單。

此次記者會由趙少康以「戰鬥藍」名義發起，另名召集人為前國民黨副主席郝龍斌，活動將在11日上午10點召開，召集全台33位國民黨立委參選人，一同發表共同政見草案，活動已邀請韓國瑜、侯友宜到場。

王淺秋今在廣播節目《千秋萬事》中透露，特別去問了一下，韓國瑜參加此場活動代表特別意義、立場和看法?得到答案是說，「這就是參加好朋友、能夠幫大家輔選、站站台的活動，幫大家一起加油、啦啦隊，意思單純跟簡單」，包括先前要不要比民調、只能當正的不能當副的等等這些言論，都不包含他在這場所代表意義裡頭，本來就是啦啦隊，身為黨員會展開的行動。

至於放棄整合或當桶箍嗎?王淺秋說，當然也還沒有，還是希望黨中央或各方面的候選人本身的意願，在有空間的情況下，一起往這方面推動。

至於節目來賓、國民黨立委王鴻薇指出，蠻早接到趙大哥召集戰鬥藍，上次九合一選舉時他也召集立委加入行列，九合一大選確實打了一場漂亮選戰，戰鬥藍功不可沒，大家戰力十足跟團結，這就是一個召集令，此次亮點就是韓侯同台，韓市長講得很清楚就是來當啦啦隊，支持國民黨候選人，韓來活動，除了侯友宜，我們這些小雞也是主角，他對我們選情很關心。