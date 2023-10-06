陸企「上海思爾芯」（S2C）前負責人陳睦仁，來台成立「思爾芯」公司，後來公司被港資併購改名為「上海國微思爾芯」，經濟部投審會不准其在台設公司從事業務活動，「上海國微思爾芯」透過陳男在台與員工重新簽約，進行人力招募轉換，繼續違法在台從事集成電路EDA的研發生產、銷售，台北地檢署6日依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》起訴陳男。

起訴指出，陳男為前S2C集團負責人，2004年在大陸設立上海思爾芯公司從事EDA研發生產、銷售，2010年在新竹縣成立子公司思爾芯，2014年陳男以外資名義申請來台投資，思爾芯成為S2C集團百分之百持股子公司。

之後，S2C集團被香港國微公司收購，公司改名為上海國微思爾芯公司，2018年上海國微思爾芯公司申請將外資轉為陸資投資人，遭經濟部投審會駁回、裁罰，並限定於1年內停止或撤回投資。上海國微思爾芯公司決定解散思爾芯公司，由母公司承接改為新竹辦事處。

當時為上海國微思爾芯公司管理新竹辦事處的陳男，為讓公司繼續營運，於2019年改租辦公室地點，以自己另行經營上海思爾芯信息公司與員工重新簽訂勞務契約，以人力招募轉換方式，讓上海國微思爾芯公司繼續在台違法從事集成電路EDA的研發生產、銷售。

台北地檢署去年9月指揮調查局新北市調查處兵分3路搜索，並約談陳男到案。檢方訊後諭知陳男以5萬元交保，並於今天偵結起訴陳男。