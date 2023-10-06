蘋果iPhone 15系列新機拉貨啟動，且AI伺服器出貨逐步放量，推升台光電第3季單月營收大躍進，9月合併營收首次突破40億元、達43.37億元，月增11.46%，年增29.32%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為118.75億元，季增29.35%，亦創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為284.14億元，年減4.6%。

由於AI伺服器及交換機高階材料需求強勁，降低智慧型手機進入季節性淡季影響，法人預期，台光電第4季有望維持第3季水準。

低損耗Low Loss高階材料產品受惠於AI伺服器及高階交換機需求大增，台燿因新產品陸續通過客戶認證並開始出貨，營收重返成長軌道，9月合併營收為14.99億元，月增6.42%，年增0.6%，為111年7月以來單月新高，累計第3季合併營收為41.78億元，季增11.22%，為111年第3季以來單季新高。

台燿前9月合併營收為115.87億元，由於AI伺服器出貨可望自第4季開始放量，加上800G交換機材料可望自第4季開始出貨，隨著高階新材料出貨放量，法人預期，台燿第4季營運可望優於第3季。

聯茂9月合併營收為23.11億元，月增1.43%，年增10.47%，為今年單月新高，累計第3季合併營收為66.53億元，季增22.51%，為今年單季新高，累計前9月合併營收為183.42億元，年減17.63%，隨著車用及伺服器新材料出貨持續成長，法人預期，聯茂第4季營運有望比第3季好。