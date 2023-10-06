在美國政府提交《中國軍力報告》（China Military Power reports）前夕，美國國防部官員在一場學術研討會上表示，中國至今仍把解放軍作為對外脅迫的工具。

據自由亞洲電台報導，美國國防部印太事務助理部長拉特納10月5日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）舉辦的研討會上表示，美國依舊認為中國是目前唯一有能力、而且有意圖改變國際秩序的國家。

面對中國崛起，美國國防部自2000年開始，每年都會向國會提交《中國軍力報告》，這是外界得以窺探美國官方對於中國解放軍實力及野心的解讀。

今年度的中國軍力報告也將在幾周後發表。5日，美國國防部印太事務助理部長拉特納（Ely Ratner）CSIS舉辦的研討會上，提前透露部分內容。

報導稱，拉特納表示，美國依舊認為中國是目前唯一有能力、而且有意圖改變國際秩序的國家。隨著中國武力不斷擴張及現代化，解放軍成為中國政府對外脅迫的工具，影響區域和平穩定及美國自身利益，因此被美國視為最大的挑戰。

對此，他說美國希望能與中國軍方高層直接溝通，但遭中方多次拒絕：「我們有幾次不定期的交流。例如去年11月，美國國防部長奧斯汀曾在東協防長擴大會議門外，與中國國防部長會談，但那也是奧斯汀最後一次與中國解放軍的直接接觸。」

為了維持印太地區的自由及安全，拉特納表示，拜登政府將繼續強化與盟國的合作，幫助台灣及東南亞等小國面對強大的中國武力時，還能取勝。

然而，美國這種和盟國合作的做法，看似從四面八方圍堵中國，是否更讓關係緊張的中美兩國下不了台階？

習近平認為西方終將式微

美國政治風險咨詢公司歐亞集團中國業務主任、美國國務院前亞太副助理國務卿華自強（Rick Waters）表示，美國的目標不是要改變中國，而是避免意外發生衝突：「美國要讓盟國覺得能負責任地處理對中關係，這十分必要。我再重申一次，美國不是要改變中國或其戰略，而是增加他們在個別政策上恣意妄為的成本。」

智庫美國企業研究院（AEI）資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）則認為，儘管美國和盟國對中國晶片出口進行管制，重傷中國的半導體產業，但是中國領導人習近平認為西方列強終將式微。「習近平認為，目前國際政治的特徵是混亂。但在這混亂當中，習近平就說過，他認為中國會取得重大勝利。」

中國何時攻打台灣？

中國軍事活動日趨頻繁之際，再加上美中關係緊張，也導致外界擔憂台海成為美中爆發戰爭的導火線。對此，美國國防分析研究所（Institute for Defense Analyses）研究員施燦德（Chad Sbragia）表示，雖然中國沒有對收復台灣提出明確的期限，但愈靠近外界預估的統一大限–-2049年，台海關係恐怕只會越來越糟：「除非台海雙方能達成和平的安排，雙邊爆發衝突，基本上是無法避免的。」

針對台灣即將在2024年舉行總統大選，選情是否也會左右台海局勢，華盛頓智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，儘管台灣的統計資料顯示，只有5％的人民支持統一，但這並不代表中國會失去信心，何況近期中國控制民意的能力，更是前所未有。

但葛來儀也表示，要想不讓中國失去信心而爆發台海戰爭，美國也得貫徹一中政策，對外說明不放棄和平統一的選項：「不排除各種可能性，對美台雙方都有利。我們不能完全把和平統一這個選項給去掉，過去幾任美國政府都會說我們支持台海雙方和平協商的任何結果。」