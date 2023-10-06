北市1名14歲少女，今年初回家過年，在房間床上休息時，爺爺假意關心、假藉教導性教育為由，伸手撫摸她下體、胸部，甚至還當面脫褲「露鳥」，要求孫女看看「阿公的小鳥有沒有變大」，少女掙脫逃離房間後報警，台北地檢署依強制猥褻罪起訴這名爺爺，並請法院依《兒少法》規定加重其刑。

檢警調查，今年1月21日，被害人因過年返家，當天下午4時許，在房間床上休息，但被害人爺爺進房假意關心，藉口要指導她性教育為由，先坐在她右邊後，將手伸進孫女內褲，撫摸下體，之後又將手伸進她內衣內，撫摸她胸部。

孫女驚嚇之餘，將爺爺推開，欲離開房間時，爺爺自後方抱住孫女，並脫下自己的褲子裸露下體，要孫女看看「阿公的小鳥，有沒有變大」。

孫女急忙掙脫爺爺魔爪逃離房間，並向家人反應此事，並報警處理。警方將這名爺爺送辦。檢察官調查後，依《刑法》強制猥褻罪起訴爺爺，並請法院依《兒童及少年福利與權益保障法》規定加重其刑。

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