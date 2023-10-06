高雄蘇姓男子不滿鄰居黃姓男子站在他家門口抽菸屢勸不理，二手菸害住1樓的中風老父屢屢咳嗽需抽痰，蘇男怒嗆「我真的想打你」還遭黃男反譏「你再講，我繼續抽更多」並提告恐嚇。一審認定蘇男恐嚇，判拘役25天、可易科罰金。上訴至高雄地院，法官認為，蘇男為了捍衛父親的健康、忍無可忍才出言不遜，但言詞難認羞辱及恐嚇，隔天黃男照樣在原處抽菸，不像畏懼的反應，逆轉改判蘇男無罪，可上訴。

蘇男和黃男是透天厝鄰居關係，黃男平時習慣蹲在家門口抽菸，菸味屢次飄進蘇宅，害蘇男住在一樓的中風老父頻頻咳嗽、需要抽痰。蘇男一開始好言相勸，請黃男能否離遠一點、不要在他家門口前抽菸，但黃男置之不理，還故意邊抽菸、邊拿手機錄影，想要激怒蘇男。

蘇男的父親因中風長期居住在透天厝一樓，黃男的菸味每每因風向飄入家中，第一個影響的就是蘇翁的健康，害其頻頻咳嗽、導致需要外傭不斷抽痰。蘇男見溝通無效，也曾打電話報警，但黃男依然故我。

蘇男見溝通無效、老父又相當痛苦，2022年8月某日直接怒嗆黃男「你是流浪漢嗎」、「我真的很想要打你」，黃男當場故意反嗆「我就是要抽菸，你再講，我繼續抽更多」、「我沒事，我就是要在這邊抽菸」，事後還提告恐嚇。

蘇男辯稱，會罵黃男流浪漢只是描述流浪漢經常蹲在路邊抽菸的事實，「想要」打你只是表達他屢勸不聽的怒意，並不是真的「要」打人。事後在調解會上，蘇男願意向黃男口頭道歉，但黃男卻開口要數萬元才願意和解，雙方調解破局。

一審法官認為，蘇男不以理性和平的方式解決紛爭，口出惡言，又否認犯行，判拘役25天、可易科罰金。

蘇男不服上訴，高雄地院法官認為，恐嚇的成立，要看被害人事後的反應如何。黃男聲稱自己被恐嚇，但事實上黃男被嗆後，依然繼續在家門口抽菸，可見恐嚇事實不存在。

蘇男的父親中風3、4年，長期躺在床上無法移動，仰賴透天厝1樓的空氣流通過生活，蘇男數個月來多次和黃男好言溝通無效，才被激怒。審酌蘇男當時遭黃男故意激怒才口出惡言，其動機也只是為了捍衛老父的健康，最後逆轉判蘇男無罪，可上訴。

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