藝人陶晶瑩演藝事業成績亮眼，副業也經營的有聲有色，去年自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，曾創下開業就連三天完售的業績，不過至今才開業一年多，就爆出八月時約滿收業，悄悄退出百貨公司美食街，對於辣杯杯是否要找新的櫃點或有新的計劃，她本人稍早也對《中國時報》做出回應了。

根據《鏡週刊》報導，陶晶瑩自創的麻辣燙品牌「辣杯杯」，去年從網路店鋪進駐到百貨公司美食街，曾創下開業就連三天完售的亮眼業績，店內顧客更是絡繹不絕，連身為老闆的陶晶瑩和李李仁都得放下明星光環，到店內支援幫忙收拾碗盤，相較過往顧客多到來不及出餐，如今熱潮已過不見排隊人潮，更於8月約滿後悄悄收業，退出百貨公司美食街戰場。

至於是否要找新的櫃點?陶晶瑩表示目前沒有要找新的櫃店，專做網路銷售，至於撤出美食街的原因，她說：「因為找不到工作人員，太累了。」不過，如果有足夠的人手，她不排斥將在北中南東部開店，感嘆現階段人力是最大問題，「目前真的沒有辦法」，而且實體店面讓他們每天都在煩惱內場工作人員的問題，「台灣缺工，我身邊很多年輕人都不願意進廚房，尊重他們的選擇」。

她也感謝各大百貨公司邀約辣杯杯進駐，「我們真的找不到人，最後新光三越捨不得我們走」，透露曾請百貨公司幫忙找內場員工，但合約到期前仍找不到，她無奈說：「內場人員要4至6人，但最後只剩2個，後來其中一個因為太累離職，所以我們就只好關門。」