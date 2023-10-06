LINE新增一鍵顯示所有相簿功能。（小編提供）

LINE又悄悄新增一項超實用功能，就是在「聊天」頁面右上方增加「所有相簿」選項，按下後就能顯示所有聊天室內的相簿，即使曾經「隱藏」或「刪除」的聊天室也會全面大復活，因此如果有私密檔案可要小心了。

只要把LINE版本升級到最新13.16.0版本，官方顯示新功能為「社群預定新增透過AI彙整訊息大綱」，不過目前尚未看到該功能，反而在「聊天」頁面的右上方，出現「所有相簿」圖示，按下後LINE所有聊天室的相簿全現形，還能自訂顯示條件，如最近上傳或最近建立都可檢視。

以往要進到某一個聊天室後，再點所有相簿查詢，而最新版本已簡化操作步驟，直接點下聊天頁面「所有相簿」，過去曾經隱藏或刪除的聊天室全面重現，若藏有個人隱私照也要當心被挖出。

LINE提醒，若要讓照片徹底消失，可以先下載把重要照片存在隱密空間，再一併永久刪除相簿，並且無法救回。