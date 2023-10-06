近日有業者將進口美國豬肉，產地標示為加拿大、英國，引發「洗產地」疑慮，對此，行政院長陳建仁在立法院受訪表示，這件事情是由中央衛福部發現資料有錯誤後，與地方政府展開聯合稽查，後來發現有不肖業者有標示不正確的情況，已經加以處罰。

陳建仁提到，在媒體報導當中，不管是桃園市政府也好、台北市政府也好，都說這件事情是由中央政府發動的調查工作，本來食安的調查就需要中央跟地方一起合作，確保國人健康。

陳建仁強調，「不肖業者做法，政府一定會嚴加懲罰」他呼籲，所有業者都要遵照政府的規定，做好相關標示，若有任何標示錯誤情形，政府一定是嚴懲，希望業者不要僥倖行事。

陳建仁也說，在中央和地方的合作稽查，過程中不管是在海關或是進口的通路端、銷售端等，檢驗的2萬多件豬肉都是零檢出，也就是沒有萊克多巴胺，「政府一定會跟中央地方合作，為國人的健康、食品安全做把關」。

另外，潛艦國造案延燒，前海軍顧問郭璽卻批評國防部長邱國正「這個大蕃薯，不適任」對此，陳建仁提到，此事已經進入司法調查，尊重司法機關調查，他要強調國防自主是捍衛台灣自由民主最重要工作，呼籲朝野一同維護國防自主，讓台海更安全、區域更穩定。