中華反曲弓隊的最後希望女團，6日卻在杭州亞運8強遭遇越南，雙方比到加射，越南竟因較接近靶心獲勝，也讓中華反曲弓隊本屆全軍覆沒，「雷母」雷千瑩更在賽後拋出震撼彈，「基本上這是我最後一屆亞運，因為我有設定人生目標，用當然有這樣落幕方式當然可惜，卻有很好的亞運回憶與經驗。」

33歲的雷千瑩國手經歷豐富，除了曾拿里約奧運銅牌，雅加達亞運也拿銀牌，沒想到這次杭州亞運全面挫敗，反曲弓隊連一面獎牌都沒拿到，雷千瑩說：「有點期待自己能有好表現，反而沒照自己狀態比賽，確實這次大家狀態不理想，但都盡力了。」

年僅19歲的邱意晴，今天第一箭就射出7分箭，賽後也相當自責落淚，甚至無法接受採訪直接離開，雷千瑩也連忙出來打圓場，「我來幫他講就好，這次主要是年輕包圍老的，所以我排中間，邱意晴與彭家楙一前一後，這是最流暢的棒次。」

「其實最近各國射箭實力提升，我們都沒進步，但實力並非不好，而是沒有找到突破點，當我看到男團沒進8強有點錯愕，但我們一體同心，」雷千瑩說，「我想廖意晴表現已經很棒了，比賽又不只有這一次，後面她還有很長的路要走。」

儘管雷千瑩表態不再參加亞運，明年的巴黎奧運卻還是可能看到她的場上英姿，「接下來就是爭取奧運積分，以及參加更多站比賽，國內也還沒辦選拔賽，還有很長的路要走，接下來希望我們可以提升整體氣勢，趕緊把當前難題解決。」