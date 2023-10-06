美系外資首次將鈺齊-KY納入追蹤個股，給予「加碼」評等，目標價上看165元。美系外資指出，鈺齊受惠產品類別擴張及多元化品牌組合推動，2024年市占率可望增加，營收可望成長，並帶動毛利率復甦，未來幾年獲利可望維持成長。
製鞋業庫存已漸恢復健康水準，美系外資表示，隨著訂單反彈，鈺齊-KY毛利率可望由2024年開始復甦，2025年可望增至23.1%，營業利益率也將提升到16.3%，2023~2025年獲利年複合成長率將達33%。
美系外資加持、三大法人昨日同步買超，鈺齊-KY(9802)今日開高，晨盤一度衝上137.5元，漲幅逾6.5%。
美系外資首次將鈺齊-KY納入追蹤個股，給予「加碼」評等，目標價上看165元。美系外資指出，鈺齊受惠產品類別擴張及多元化品牌組合推動，2024年市占率可望增加，營收可望成長，並帶動毛利率復甦，未來幾年獲利可望維持成長。
製鞋業庫存已漸恢復健康水準，美系外資表示，隨著訂單反彈，鈺齊-KY毛利率可望由2024年開始復甦，2025年可望增至23.1%，營業利益率也將提升到16.3%，2023~2025年獲利年複合成長率將達33%。
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