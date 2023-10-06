婦趁市場人潮多摸走2個包包 老闆逮住揪衣領：有錢為什麼要偷！

台中市51歲張姓婦人上月30日上午逛豐原第一市場，行經包包攤販時，下手竊取兩個包包裝作無事離開，老闆眼尖發現上前將張婦抓回攤位，有人用手機錄下整個過程，影片近日在網路流傳。警方表示，全案警詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

張婦上月30日到豐原第一市場逛街，行經包包攤販時，竟趁人潮壅擠，偷偷下手竊取兩個包包後裝作無事離開，老闆發現立即跟上前，在人群中揪住張婦的衣服抓回攤販，人贓俱獲，氣的老闆向現場眾人喊「大家來看豐原市場的賊」還飆出國罵。張婦被逮後，從皮包中拿出1000元欲付款，老闆娘見狀更表示「1個才賣200元耶」，不解為何有錢還要偷。

台中市警察局豐原分局豐原派出所當天上午10時45分許接獲報，經員警到場並調閱影像確認，張婦徒手竊取兩個無牌包包放入自己攜帶的手提包內未結帳便徒步離開，全案警詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

豐原警分局呼籲，民眾看見他人財物切勿心起貪念，法網恢恢疏而不漏，若發現可疑的人、事、物，請立即撥打110報案，警民合作一起維護社會治安。