總統大選時間逐漸逼近，不少在野支持者都憂心「藍白合」遲遲不能成。對此，民眾黨總統參選人柯文哲今（6）日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨總統參選人侯友宜稍早在教育政策發布會也做出最新回應。

針對藍白兩方比拚民調決定總統人選，柯文哲提到，「挑5家做幾次，這還好，在台灣做民調已經行之有年，是相當成熟的技術。」至於要什麼時候做民調，柯則說，還要看國民黨回應。

對於柯文哲的建議。侯友宜表示，國民黨跟民眾黨現在堆疊了很多的善意，「在既有的基礎之下，藍白合作，我們會更積極的去做好溝通」；另外針對10/11日的「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，前高雄市長韓國瑜也會出席一事，侯則強調，「其實大家集合在一起，都是老朋友了，韓國瑜也好、中廣董事長趙少康也好，當天我們就是團結在一起，為黨內立委加油打氣，讓立委能夠高票當選。」