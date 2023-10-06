台北市立大學附設小學高年級小朋友，因為發現校園內遊樂設施很擁擠，特教班身障同學在遊戲的時候有安全上的疑慮，無法自在體驗玩的樂趣，在老師帶領之下，發起了「我們一起玩，打造無礙夢想遊戲場」的行動，學生據需求繪製無障礙夢想遊戲場設計圖，經過學校預算審核後，終於完成了一座共融式無障礙空間的遊戲場，在這一連串小朋友的自主行動過程中，更獲得瑪利亞基金會第16屆「小學生公益行動」並榮獲全國第一名。

今年瑪利亞基金會再度舉辦第17屆「小學生公益行動」即日起至2024年3月1日止接受報名，全國小學生一至六年級，不限人數皆可組隊，老師與學生共同執行的自主行動課程，不限類別都可報名，預計入選60組，將選出前10強。

瑪利亞基金表示，會為了讓「服務生命」成為普遍的社會參與，深入全國2633所小學進行素養教育，讓孩子從小學習利他、助人的精神，舉辦「小學生公益行動」的緣起來自於體認到照護雖然完善，但身心障礙者卻不可能都不接觸到社會大眾，例如在瑪利亞早療的小朋友離園之後，經過評估後都必須進入小學就讀，融合教育體制，這時候小學生的素養品格、生命教育與整個社會對身心障礙者友善的態度非常重要，透過小學生公益行動，培養孩子感恩與付出，並擁有解決問題的能力，並學會包容，以同理心善待他人，才能發揮對社會最大的影響力。

瑪利亞基金會投入小學生公益行動17年了，台灣已有超過10萬名小學生參與，從報名中超過兩千所學校提供的小故事、照片中，發現充滿了愛和感動，也有暖化目前社會不安氛圍的正面能量，第１７屆小學生公益行動將於明年（2024年5月8日）舉辦前10強總決賽暨頒獎典禮。詳情可洽瑪利亞基金會。