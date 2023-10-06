北市承德路四段6日上午發生2部機車互撞事故，2部機車在百齡高中附近，疑似未注意交通號誌發生互撞，其中1名男騎士重傷倒地命危，現已送往醫院急救，另名女騎士則是四肢、背部擦傷，目前暫無大礙，事故原因正由警方進一步釐清中。