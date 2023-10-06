45歲的李姓女子認識自稱是男模會館的男模網友，雙方想約碰面，男模聲稱見面得先繳5萬保證金，過沒多久卻接到自稱是經理來電，還稱會讓她斷手腳，她嚇到報警，結果對方聽到警方聲音秒掛電話，揭穿是一場騙局。

高雄市前鎮警分局一心路派出所4日下午4時許，接獲線報110通報，指稱有民眾聲稱在前鎮區和平二路上遭黑道威脅，警方到場後，1名45歲的李姓女子神色慌張地表示，有人要對她不利，警方先安撫她情緒後，李女陳述日前在網路認識一名綽號「小傑」的男子，雙方在網路相談甚歡，約好要見面，但對方聲稱是男模會館的男模，如果要見面，需要繳納5萬元「保證金」，並保證見面時就會返還該筆金額。

李女說，自己生活拮据，表示自己一時之間籌不了那麼多錢，沒多久，一名自稱男模會館的經理出面，聲稱是某幫派的人，若不交5萬元，就會被斷手斷腳，讓她嚇到不知所措才報警。

警方聽完李女陳述，研判是詐騙集團慣用手法，所幸她尚未依指示匯款及購買點數，李女稱自己已向對方暴露自己的住處位置，擔心對方對她不利。為了讓她安心，警方建議她與對方經理聯繫要求通話，對方一聽到警員聲音嚇得不敢出聲並秒掛電話，李女也趕緊封鎖對方的LINE，結束這場驚魂記。