根據日本官方6日數據，當地上班族名目收入，8月較去年同期增加1.1%，跟7月經修正後的數字相同，不過，卻比市場普遍預估值1.5%要低。另外，日本家庭支出已連6個月下滑，表示實質薪水減少一直在影響消費。

經濟學者認為，日本加薪程度一直比通膨幅度要低，現在就算消費有見成長，也沒辦法讓日本央行在明年春天的勞資薪水談判前，把目前超寬鬆政策導向正常化。

日本實質薪資已連續17個月減少，且減幅超過市場預估，以8月來說，是減少2.5%。這也就說明，日本勞工的薪水成長，在過去將近1年半的時間，都落後於物價上漲。

日本首都東京9月通膨雖趨緩至2.8%，但還是明顯高出日本央行的目標值2%。此外，利率超低之下，日圓一直孱弱，以及原油價格反彈，也增加進口成本大漲，還有通膨再回升的風險。

分析師認為，薪資水準趕不上生活成本，對日本家庭支出是很不好的事。因此，日本央行想要改變目前超寬鬆貨幣政策，不只難度很高且還要一段很長的路要走。努力不貶破150大關的日圓，可能會繼續弱下去。