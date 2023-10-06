「4位弟兄，任務結束 ！」明揚工廠大火造成4名勇消殉職，今（6日）於屏東縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，總統蔡英文將南下送四位英雄最後一程。
屏二分隊消防員鍾吉垣、陳柏翰、賴俊儒及施寶翔，在這場大火中英勇殉職，4條年輕生命早逝，令人惋惜哀慟，各界哀思、不捨與關懷紛紛湧入，屏縣府考量設於心燈館的聯合靈堂空間有限，決定移靈至縣立體育館辦理聯合公祭，讓社會各界緬懷致意。
「4位弟兄，任務結束 ！」明揚工廠大火造成4名勇消殉職，今（6日）於屏東縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，總統蔡英文將南下送四位英雄最後一程。
屏二分隊消防員鍾吉垣、陳柏翰、賴俊儒及施寶翔，在這場大火中英勇殉職，4條年輕生命早逝，令人惋惜哀慟，各界哀思、不捨與關懷紛紛湧入，屏縣府考量設於心燈館的聯合靈堂空間有限，決定移靈至縣立體育館辦理聯合公祭，讓社會各界緬懷致意。
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