俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天說，他聽見了國內要求開始測試核武的呼聲，俄國有可能逾30年來首度恢復核試，且可能撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准。

路透社報導，俄羅斯擁有全球最大核武庫，身為最終決策者的蒲亭也表示，俄國先前成功測試了「海燕式」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈；他曾形容這種可搭載核彈頭的飛彈能力無與倫比。

不過蒲亭說，沒有必要改變俄羅斯的核武方針，畢竟任何針對俄國的攻擊都會瞬間引發數百枚核彈回應，沒有敵人能夠倖存。

蒲亭談到核武方針、闡述俄國可能在哪些情況下動用核武的政策時說：「我們需要改變這個嗎？而原因是？一切都可以改變，我只是不認為有必要。」

他還說，俄羅斯國家的存在沒有受到威脅。

蒲亭在黑海遊覽勝地索契（Sochi）的智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）會議上表示：「我認為任何頭腦清楚、記憶清晰的人都不會想對俄羅斯動用核武。」

蒲亭還說：「我聽到有人呼籲開始測試核武、恢復試爆。」他是指強硬派政治學家和評論員的建議，他們認為此舉可向西方敵人發出強有力的訊息。

蒲亭指出，美國簽署了「全面禁止核子試爆條約」（CTBT），但尚未正式批准，俄國則已簽署且批准。

俄國強硬派政治學家卡拉加諾夫（Sergei Karaganov）希望採取更強硬的核武立場，他詢問蒲亭是否應降低使用核武的門檻，以讓俄國「傲慢無禮」的夥伴清醒過來。

蒲亭回答：「我還沒有準備好說明我們是否真的需要測試，但理論上有可能採取與美國相同的作為…不過這是國家院（State Duma，國會下議院）議員的問題。理論上，是有可能撤銷批准。這就足夠了。」

俄羅斯國內有些人要求蒲亭引爆核彈，以向西方表明，面對西方支持烏克蘭及明顯不願談判的態度，俄國的耐心正一點一滴消失。

例如近日，俄羅斯官方資助的媒體「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）建議，俄國應在西伯利亞上空引爆核彈。

蒲亭今天說，俄羅斯即將完成新一代「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈相關作業，這種飛彈能攜帶10枚以上核彈頭。

他說，俄國也成功測試了海燕式核動力巡弋飛彈。他沒有透露具體時間。

蒲亭指控西方在烏克蘭戰爭問題上脫離現實。他警告，如果西方領導人忘了如何妥協，世界將不得不看看這種傲慢會導致何種後果。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1121006