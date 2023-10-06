外媒日前點名台灣有4家科技廠商疑似助華為建晶圓廠，若違法最高可罰2500萬元，經濟部長王美花表示，經濟部有啟動相關調查，也請4家公司來說明，若營業項目不符，最高可罰2500萬元；此外，科技部近期也會針對台灣關鍵技術公告比較強度的管制。

媒體詢問，經濟部是否掌握漢唐、崇越、亞翔與矽科宏晟4家廠商協助華為建晶片廠；王美花表示，經濟部已啟動行政調查，第一要先了解廠商在大陸營業項目跟投資核准項目是否吻合，若不吻合，依據《兩岸人民關係條例》規定，最高處罰可達新台幣2500萬元，經濟部也發函請4家公司說明。

王美花提到，美國對華為的制裁已經持續2、3年，美國的相關規定非常細膩，而我國對美方做法也都有掌握相關訊息，並跟台灣廠商做過非常多的說明，台灣廠商大部分也都理解這樣的制裁措施。

至於台灣是否也會跟進晶片禁令？王美花強調，其實已經討論一陣子，科技部會針對台灣關鍵技術公告，會有強度管制，站在台灣技術關鍵點跟國家安全部分，會有自己的考量。至於何時會公布，王美花說，關鍵技術是由科技部來公布。