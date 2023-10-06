彰化縣線西鄉沿海路5日清晨發生機車撞上床墊釀成1重傷的事故，肇事機車毀損嚴重。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

小犬颱風昨天在彰化地區刮起破壞性強風，彰化縣線西鄉沿海路發生1起離奇車禍，兩名男子共乘機車要到鹿港，行經事發路段時，不慎撞上被強風吹到路上的床墊，這起事故中，雖機車後座乘客僅輕傷，但機車騎士頭部受創，被送醫前失去生命跡象，醫院仍在全力搶救中。

這起事故發生在昨天清晨，當時26歲的許姓男子騎機車搭載20歲的施姓男子，兩人要前往鹿港，在行經線西鄉沿海路時，不慎撞上路中的1塊床墊，在巨大撞擊下，兩人均彈飛出去。

和美警分局第五組組長林世行指出，昨天清晨5點半左右，該分局獲報線西鄉發生嚴重的交通事故，起因為機車騎士撞擊到彈簧床墊所導致。

經清查發現，彈簧床墊來自該地1處廢棄工廠的空地，因颱風來襲，被丟到該空地的2塊彈簧床墊中，有1塊在昨清晨４點多被強風吹起翻過圍牆後，飛到路中，導致機車騎士閃避不及撞上。

和美消防分隊小隊長周凱迪表示，救護員抵達線西鄉沿海路的車禍事故現場時，發現現場有2名傷患，輕傷患者的為機車後座乘客，在一旁休息，身上有多處擦摥；另1名患者為機車騎士，倒臥路中，頭部流血，救護人員現場評估，其已無生命跡象，立即實施心肺復甦術後，送醫搶救。

重傷的許男被送往鹿基醫院時，已無呼吸及心跳，經搶救後，再被轉送彰化基督教醫院。院方表示，患者腦壓很低，昏迷指數僅三，仍在全力搶救中。

工廠陳姓業者說，床墊是隔壁鄰居放的，有放了兩個，飛了1個，現在發生事情了，責任還要釐清。重傷許男的家人指出，許男昨天早上要去幫忙廟會，原本的職業是做鋁門窗，怎麼會因為1個床墊就發生這樣的事。

警方呼籲，民眾將廢棄物品丟棄在空地等處，應將其綁妥，以避免遭強風吹襲飛落至道路，若因此導致交通事故，造成人員受傷，可能會涉及過失傷害罪的刑責，同時也提醒民眾颱風天避免外出，以策安全。