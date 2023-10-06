為提供桃園市民、榮民、榮眷、第2類退役官兵及屆退官兵多元就業機會並協助順利投入職場，就業職訓服務處與桃園榮服處聯手將於13日及25日邀請52家鄰近轄區的廠商設攤徵才，歡迎有需求的民眾前往現場諮詢。

桃園就業中心站長紀彩鳳指出，13日早上9點至下午1點將在陽明公園市民活動中心辦理，25日下午1點半至3點半將於山頂市民活動中心舉行，現場會與桃園榮服處攜手舉辦現場徵才活動，邀請52家鄰近轄區廠商設攤，釋出約2400個以上就業機會，非常歡迎所有想找工作的朋友來到現場，多加瞭解職缺內容與最新資訊。

這次邀請到的廠商包含正隆、協欣金屬工業、迎廣科技、南僑投資控股 、耿鼎企業、華福食品、良晟食品、宏洲纖維工業、和億生活、瓦城泰統、森邦、築間餐飲事業、這一鍋餐飲、鬍鬚張、橘焱胡同國際、佳瑪百貨、燦坤實業、台灣屈臣氏個人用品商店、良朋農產、台灣東利多、托斯卡尼尼國際、台灣御寶餐飲、惠康百貨、新加坡商蝦皮娛樂電商、台灣順豐速運、統聯汽車客運、桃園汽車客運、安橋保全、中興保全科技等52家，其中有廠商提供最高月薪7.5萬元積極獵才，歡迎求職民眾把握機會踴躍至現場面試。

紀彩鳳說，就業職訓服務處積極鼓勵求職朋友加入職場，活動當日特別設置「專案區」，提供多種方案諮詢及登記說明，並加強宣導求職防騙觀念，盼民眾更加了解求職防騙的重點，求職民眾可針對適合且有興趣的職缺前往應徵。活動詳情可洽桃園就業中心或至桃園市工作職缺地圖查詢。