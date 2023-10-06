曾經因被砍斷腳筋登上新聞版面的王姓男子，前年擔任國小課後才藝課柔術班教練，卻將女童抱在大腿上並親嘴，最高法院駁回王的上訴，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年6月，全案定讞，王男須入獄服刑。

王男是被害女童就讀小學課後才藝課柔術班之教練，他在2021年4月9日柔術班下課後，見她留在體能活動教室內協助收拾，竟要求她伸出手後，將她拉至身旁而抱於大腿上後，使她臀部坐於其手上而藉此以手觸碰她臀部，再親吻她臉頰及嘴唇各1次。

當天被害女童母親至校接她返家時，她告知母親，她的父親向警方報案，警方移送檢方偵查後起訴。

台灣高等法院審酌王男身為柔術班之教練，為圖一己性慾滿足，不顧被害人年紀尚幼，身心仍處於發展階段，竟違她女意願，對她為猥褻行為，且犯後否認犯行，判刑1年6月，王提上訴，遭最高法院駁回確定。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。