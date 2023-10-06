蘋果（Apple）將於11月3日公布財報，iPhone 15銷售、到貨進度及散熱議題、供應鏈供貨與庫存狀況、生成式AI布局、印度產能規劃、蘋果執行長庫克持股變化等議題，將成為法人關注焦點。

根據官網訊息，蘋果將於美國時間11月2日下午（台灣時間11月3日上午）公布2023會計年度第4季（截至今年9月底）的季度財報，屆時庫克（Tim Cook）將在線上回應法人提問。

iPhone 15系列4款新機在9月13日亮相、22日起在全球開賣交貨，銷售狀況和到貨進度，將成為蘋果公布財報當天法人關注焦點。外資法人和國外科技網站日前分析美國、中國、日本等主要市場，高階版iPhone 15 Pro系列交貨時間開始縮短，不過頂級版iPhone 15 Pro Max等待到貨時間仍需要40多天。

iPhone 15偶發過熱議題也成為焦點之一，蘋果日前表示，由於iOS 17軟體、第三方應用軟體App程式錯誤、新機設定等因素，造成iPhone 15系列可能發生溫度高於預期的情形，不過與新機設計無關，蘋果將釋出軟體更新來改善問題。

iPhone 15系列供應鏈關鍵零配件供貨和組裝代工進度，也將是法人提問重點，天風國際證券分析師郭明錤先前分析，頂級版iPhone 15 Pro Max生產問題主要在堆疊式CMOS影像感測元件（CIS）、面板、電池、以及鈦合金邊框設計等。

蘋果布局生成式AI（Gen-AI）技術進展也備受矚目，庫克先前指出，蘋果在幾乎所有產品項目內建AI和機器學習功能，產品不可能沒有AI或機器學習功能，蘋果已多年研發廣泛的AI技術。

蘋果在印度產能進展也是重點，外媒日前報導，蘋果主要合作夥伴鴻海集團，規劃明年在印度僱用的勞工數和投資額增加1倍，鴻海在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區已生產iPhone 15。

外媒指出，蘋果逐漸轉向印度製造，凸顯歐美國家對中國採取去風險策略，蘋果7%的iPhone製造已轉移至印度，到今年3月，蘋果在印度的iPhone產量增加2倍，規模逾70億美元。

庫克手上持股變化也會是法人關注議題，外媒日前引述美國證券管理委員會（SEC）文件報導，庫克出售51.1萬股蘋果股票，扣稅後取得4150萬美元（約新台幣13億5289萬元），是個人2年來規模最大的拋售。申報文件顯示，庫克擁有約330萬股蘋果股票，價值約為5億6500萬美元。（編輯：楊蘭軒）1121006