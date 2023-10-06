香港女星陳法蓉過去在電影《賭俠》飾演「龍九」一角，美麗又性感的她在片中被劉德華狂追求，陳法蓉卻無情拒絕的橋段讓觀眾莞爾一笑。近日她提前慶祝57歲生日，曬出了多張照片，可見多位歷屆港姐如朱玲玲、王愛倫（Ellen）、岑杏賢、向海嵐（Anne）等都現身，也讓網友讚嘆她的超強人脈。

陳法蓉早年因演出張衛健版《鹿鼎記》，被粉絲封為「最美太后」，近日她回到香港，一票知心好友提前為28日過生日的她慶生，讓陳法蓉感動寫下：「這個組合真開心，10月生日的我、Ellen和Jennifer！三個一起慶祝！謝謝好朋友們請吃飯！這個是我今年的第四個生日蛋糕，謝謝大家謝謝大家謝謝大家」。

而陳法蓉先前也和「舊情人」劉德華合體，替天王宣傳入行40年的第一個大型藝術展，她更曬出過去兩人在電影的片段和最近相見擁抱的花絮，懷念說：「開心與偶像劉德華喜相逢！想當年…賭俠，刀仔+龍九～哈哈！每年農曆新年電視一定重播！」。

至今未婚的陳法蓉其實在1990年代一度因為談戀愛減少工作，但最終沒走到結婚那步，她是1989年的港姐冠軍、華裔小姐亞軍，更是多倫多大學酒店管理學士，最令人矚目的緋聞是和倪震有過一段情，但男方最後還是回到舊愛周慧敏身邊，陳法蓉後來也與男星楊俊毅談過姊弟戀，4年後分手，近年，陳法蓉上實境節目，坦言年輕時曾答應某任男友求婚，但最後發現對方根本不了解她，便提出悔婚，她強調如果嫁給不懂自己的人，「其實在他幻想中妳是另一個人，那妳也不會快樂」。