俄羅斯飛彈今天轟入烏克蘭東北部村莊的一間咖啡店和雜貨店，造成51名正在一起悼念陣亡士兵的民眾喪命。烏克蘭總統澤倫斯基表示，這是針對平民的蓄意襲擊。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這起事件是經過精心策劃針對平民的襲擊，並非「盲目攻擊」。

哈爾科夫（Kharkiv）地區赫羅札村（Hroza）一間咖啡店和雜貨店今天午後遭到飛彈襲擊，現場還留有一堆堆磚瓦、破碎的金屬和建築材料。

地方官員向公共廣播公司Suspilne表示，這是俄羅斯去年2月入侵以來，哈爾科夫遭遇死傷最慘重的一次攻擊事件。這似乎也是俄羅斯任何單一襲擊事件中，平民遇難人數最多的事件之一。

當地警方向國家電視台表示，遇害人數為51人，另有6人受傷、3人下落不明。部分罹難者是參加完村子裡為一名陣亡士兵舉行的儀式後，聚集在這間咖啡店的哀悼民眾。

澤倫斯基在西班牙參加「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會時，於晚間發表的影片談話中表示：「這是對哈爾科夫地區村莊一間普通店家和咖啡店精心策劃的飛彈攻擊。」

「俄軍不可能不知道他們攻擊的地方是哪裡。這不是盲目攻擊。」

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）表示，飛彈來襲時，地方官員正坐下來用餐。

克利孟科告訴烏克蘭電視台：「家家戶戶都有人出席這場紀念儀式。這是場可怕的悲劇。」

克利孟科引述初步資訊表示，這場攻擊事件是由一枚伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈進行。

他表示，這起攻擊顯然具針對性，烏克蘭安全單位已對此展開調查。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）說：「恐怖分子刻意在午餐時間發動攻擊，確保造成最多死傷。」

「那裡沒有軍事目標。這是一起令人髮指的罪行，意在嚇唬烏克蘭人。」

根據法新社報導，歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，這起攻擊事件讓俄羅斯的暴行「達到另一個可怕的境界」。

波瑞爾在西班牙格拉納達（Granada）出席歐洲政治共同體峰會期間在社群媒體上表示：「蓄意攻擊平民是戰爭罪。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1121006