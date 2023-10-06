台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲結束旋風式的訪美行程，此行僅停留舊金山和洛杉磯，主打「新科技、新教育、新經濟」！但據了解，美國在台協會（AIT）曾經探詢柯文哲到華府的意願，東岸支持者也風聞此事，已經準傋開始串聯歡迎柯文哲。但最後柯文哲選擇「純經濟」行程，婉拒與美方官員的「二度面試」。

據了解，柯文哲美國行本來有由舊金山進，經華府，再從紐約出的版本，主要的一站就是到AIT總部。美方基於公平、等距的原則，確實曾與民眾黨聯繫，探詢柯是否有意願以總統參選人身分與美方相關人士交換意見。不過柯文哲認為4月下旬已經去過，「該見的都見了」，而且不想與剛「面試」完的侯友宜在這個戰場較勁，所以最後選擇不去碰政治議題。

此外，對於新創產業本來就有高度興趣的柯文哲，在前yahoo!奇摩總經理鄒開蓮安排下，行程與會面的企業領袖都頗具分量，不少人之前都還曾與侯坐談，也因此，此次訪美以矽谷為重點，玩不一樣的梗。一位陪同侯友宜訪美的成員，看到與柯文哲座談的企業領袖，也肯定與會者都很「給力」，與侯也有相當的重疊，擔心侯前腳走柯後腳就來拔樁。

雖然柯文哲因為「該見的都見了」婉拒了AIT的「好意」。但對於總統參選人美方的接待的規格終究不同，與行政官員會面都約在總部，除了身兼副總統的賴清德之外，就像「套裝軟體」一樣，會看身分來堆加。畢竟當時柯是前台北市長、民眾黨主席的身分，如今成為民眾黨總統參選人，會面的陣仗和會談的層次自然也會不同，所以美方才會再給柯文哲一次「機會」。

不過，一位長期與美國政治圈打交道的國民黨人士直言，因為不是傳統政治人物且多在地方服務，美方之前對侯的評價是「一張白紙」，經過這次交流後已有相當的了解。反倒對柯的疑慮是「變來變去」、「不可控」，尤其在兩岸政策沒有清楚的論述。或許也因為還沒有準備好，所以乾脆缺席美方安排的「補考」。