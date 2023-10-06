上周日的中秋連假收假日，高鐵爆出單日最多旅客的33.8萬人次運量，高鐵台中站外更排了數公里人龍，令人擔心接下來的國慶連假是否會重演亂象？台灣高鐵今（6）日再宣布分流人潮新辦法，國慶疏運期間將在官網「最新消息」以紅黃綠3種燈號顯示各車站人潮資訊：黃燈表示預估將等候超過30分鐘，紅燈是等候超過60分鐘，自由座旅客可預先上網查詢，避開尖峰時段。

高鐵公司表示，積極準備即將到來的國慶疏運，10月6日到11日將在官網首頁「最新消息」公告全線12座車站人潮狀況，每小時定期更新。綠燈表示某車站自由座旅客可正常進站乘車；黃燈或紅燈表示某車站已啟動自由座人潮管制，黃燈預估要排隊等候逾30分鐘，紅燈是逾60分鐘，不過實際等候時間仍依現場狀況為準。此外，啟動人潮管制措施時，也將同步透過「T-EX行動購票」App推播至旅客手機，旅客可提早開啟App推播通知，以利掌握車站人潮資訊。網址

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高鐵表示，國慶疏運期間6天共開行1057班次，包括加開190班次；高鐵另將持續檢視「已售出」自由座車票數，以及「已進站」自由座車票數，以評估自由座排隊人潮，並視站內排隊人潮機動加開全車自由座列車（第6節商務車廂除外）。

另高鐵表示，各車站已預先規劃自由座旅客排隊動線，並於尖峰時段加派人力，於排隊動線末端舉牌告知旅客預計排隊上車所需時間，請旅客配合站務人員引導，相互禮讓、依序乘車。

此前高鐵已於官網首頁「疏運期間銷售資訊」公布國慶連假期間「熱銷車次」，旅客可先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位及取票，或多加利用疏運期間增開之夜間車次；另高鐵也已預估人潮較多時段可能集中在：南下10月6日17點至20點、10月7日8點至11點；北上10月10日13點至20點。自由座旅客可彈性調整行程、分散搭車時段。