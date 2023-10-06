明揚屏東廠爆炸造成4名消防員殉職，屏縣府6日為4勇消舉行聯合公祭。（林和生攝）

明揚屏東廠爆炸造成4名消防員殉職，屏縣府6日為4勇消舉行聯合公祭，但公祭前勇消家屬先行開記者會，質疑縣府至今都未給殉職的真相，也未開放家屬參與內政部的災害事故調查會，因此提出3項聲明，要求政府承諾給真相並將消防員全面納入職安法。

勇消聲明指出，「我們是屏東明揚大火殉職消防員鍾吉垣、施寶翔、賴俊儒、陳柏翰的家人，首先，誠摯地感謝各界，包含政府方面這幾天給我們的慰問，但除了慰問外，我們家屬至今拿不到政府任何有關家人殉職的說法，家屬的請求僅是悲微的希望可以得到殉職的真相」。

家屬指出，國家並未開放家屬參與內政部的災害事故調查會機制，2021年喬友大火，當時消防員工作權益促進協會即有要求開放家屬參與相關的殉職調查，可惜過了2年，當殉職案再度發生，國家仍舊讓家屬失望，仍然沒有對於殉職消防員家屬了解真相的機會。

家屬說，現職消防員因為法令因素，無法納入職業安全衛生法的保障，導致消防員的職業安全長期被國家忽視，10年內有43名消防員殉職，這已造成許多家庭無法抹滅的傷痛，「我們衷心的希望消防員殉職的宿命，停止在明揚工廠大火」。

家屬強調：「消防員保護著我們的日常生活，這一次我們選擇站出來保護消防員，消防員生而為人，消防員的命也是命」。

為此，勇消家屬提出3點聲明，一是請屏縣府針對明揚大火殉職案，承諾火災調查報告書公布時間，並主動對家屬召開「聯合公開說明會」完整交代案情及搶救程序；二是 請內政部開放家屬參與災害事故調查會；三是 支持消防員工作權益促進會「顧職安」訴求，全面納入職安法。

對於家屬的質疑，屏東消防局表示，目前火災原因正由屏檢調查中，消防局需待偵結後才能對外界說明，且全案持續檢討中，正彙整所有事件發生過程與搶救經過，待確定後會召開檢討會，討論未來的精進作為。

此外，家屬也對縣府募集的善款產生質疑，對此，消防局回應，目前已成立關懷群組，等追思會結束後會邀請家屬加入，屆時會成立善款運用委員會，將請家屬推派代表進入委員會，了解善款使用狀況。