帆宣業務分為設備材料代理、廠務工程設計、整合系統應用、設備製造代工4大事業群，以廠務工程貢獻約4成營收為大宗，其餘各約2成，包括晶圓代工龍頭台積電、半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）等國際大廠均為帆宣客戶。

帆宣2023年9月自結合併營收49.15億元，月增8.95％、年增7.09％，站上今年新高，為同期新高、歷史第三高。第三季合併營收135.49億元，雖季減0.53％、年減4.87％，仍創同期次高，表現持穩高檔。累計前三季合併營收410.57億元，年增達14.9％、續創同期新高。

帆宣總經理林育業先前坦言，目前景氣確實不是太好，原因為還看不到何時會明顯復甦，整體大環境狀況不好預測。不過，帆宣大客戶的建廠進度及代工訂單需求相對穩定，在景氣狀況尚不明朗、比較基期較高下，保守預期今明2年營運將維持穩定。

帆宣目前在頭份、湖口及台南設有生產工廠，其中以台南共有4座工廠為主要基地。為因應客戶需求，帆宣規畫在南科三期再蓋新廠，預計將分期投資興建，希望首期能在明年底完工投產，先前發行國內第五次無擔保可轉債籌資20.5億元，部分資金將用於新廠興建。

同時，帆宣因應客戶「台灣+1」要求，亦規畫前往東南亞建至海外生產據點，林育業透露可能選擇馬來西亞或越南設廠，目前整體計畫最後評估階段，目標明年第二季投產。在南科三期及海外新廠投產帶動下，看好帆宣整體營運在2025年將迎來較大成長動能。

帆宣董事長高興民日前受訪時則表示，目前產業回升力道及步調仍緩慢，預期可能要到明年第二季才有較明顯回升力道。帆宣已快速因應客戶需求布局全球，今明2年營運希望能達到小幅成長目標，預期要到2025年才會有較大動能。

高新明指出，帆宣已在美國、日本、德國、荷蘭、越南等地先後設立子公司，並順利接獲訂單。目前包括印刷電路板（PCB）等高科技產業及汽車供應鏈等相當積極赴泰國設廠，因此後續也規畫在泰國設立子公司。