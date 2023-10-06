小犬颱風暴風圈雲層厚實，5日晚間過境時為中部城市雲霧翻騰，出現金色琉璃雲海。（林建興提供／楊靜茹南投傳真）

小犬颱風5日掠過台灣，南投縣有中央山脈當屏障沒有下雨，僅局部山區颳大風，攝影玩家林建興5日晚間在鹿谷鄉大崙山拍攝小犬暴風圈過境縮時，城市萬家燈火透過暴風圈雲層折射，呈現金黃色光澤，林建興說：「小犬颱風遠颺，帶來了金色琉璃雲海非常漂亮。」

攝影玩家大崙山拍縮時 紀錄小犬颱風帶來金色琉璃雲海

鹿谷鄉大崙山觀光茶區位於溪頭與杉林溪之間的羊彎巷，海拔為1250公尺至1500公尺，以混合造林方式種植銀杏約80公頃，每年秋天銀杏森林的葉子逐漸轉成金黃色，總是吸引大批遊客來健行、賞景、品茗；茶區終年雲霧繚繞，加上可眺望中部沿海縣市，吸引攝影玩家來拍攝琉璃雲海。

林建興說，小犬颱風雲層非常厚實，5日晚間他到山上捕捉小犬颱風遠颺時風起雲湧、雲霧奔騰美景，晚間6時至9時進行縮時攝影，原本西邊沿海城市萬家燈火，隨著暴風圈過境逐漸被雲層籠罩，萬家燈火因雲層折射呈現金黃色光澤，小犬颱風帶來了金色琉璃雲海非常漂亮。