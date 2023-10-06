睪丸是男性重要的性器官，負責生產精子與男性荷爾蒙，也可能因疾病而產生不適、甚至後遺症。泌尿科醫師高銘鴻盤點4種常見睪丸疾病，包括睪丸炎、睪丸扭轉、睪丸腫脹及精索靜脈曲張，其中一種「恐要手術切除」。

高銘鴻在其臉書粉專「泌尿科 高銘鴻醫師」表示，他的診間常常遇到睪丸不舒服來求診的患者。他列舉4種睪丸的常見疾病。

1. 睪丸炎 ：亦即睪丸發炎，通常由細菌感染引起，也可能是病毒性感染的結果，症狀可能包括睪丸腫脹、疼痛、發燒等，主要治療方式為抗生素治療。

2. 睪丸扭轉 ：睪丸扭轉是指睪丸纏繞在其血管周圍，導致血液供應受阻，這可能導致嚴重的睪丸疼痛和腫脹，讓人無法忍受。男性若不幸碰到這種狀況，必須立刻就醫。

3. 睪丸囊腫 ：睪丸囊腫是睪丸表面的液體填充囊袋，通常不會帶來什麼困擾。大多數情況下不需要治療，但如果囊腫變大或造成不適，可以考慮手術切除。

4. 精索靜脈曲張 ：精索靜脈曲張是精索內的靜脈擴張，可能導致睪丸不適和不育。輕微的情況可能不需要治療，但如果症狀嚴重或導致不育，可以考慮手術矯正。