致伸9月份合併營收為新台幣55.1億元，較上月營收52億元，月增6%。第三季合併營收為新台幣157.2億元，較上季營收160.7億元，季減2.1%。累計前三季合併營收為新台幣464.7億，較去年同期605.2營收億元，年減23.2%。

受全球景氣趨緩影響，資訊產品需求疲弱，聲學產品庫存調整，整體需求面臨挑戰，然致伸近年以獲利導向為營運目標，不管在客戶及產品組合上持續優化，毛利率及營業利益率顯著提升。致伸在產品應用上拓展至高附加價值的AI智慧安全監控，應用場景從行人安全、執法安全、交通運輸安全、社區安全到邊境管理等領域。此外，公司也積極在汽車電子（ADAS/AVAS）、AIoT(B2B)視覺方案和AR/VR/MR等新技術耕耘，將陸續貢獻營收。在市場的快速變化下，公司持續提升營運效率，並加強成本管理，落實風險管理，維持穩健營運表現。

致伸今年也與摩爾斯微電子（Morse Micro）攜手推出Wi-Fi HaLow智慧居家門鈴，搭載摩爾斯微電子MM6108 Wi-Fi HaLow晶片，並支援長距低功耗的IEEE 802.11ah Wi-Fi HaLow物聯網協議；該產品能提供比傳統2.4GHz和5GHz無線協議更廣泛的覆蓋範圍。實現遠距無線傳輸距離（1公里以上），並具備更佳的障礙穿透能力，更可在電池供電下持續運作多年。