馬文君稱爆料音檔國防部認證「非機敏」？ 邱國正：知道這件事 @ChinaTimes

國造潛艦洩密案引發風波，國民黨立委馬文君指稱，她將爆料音檔送給韓國駐台代表處前，有給時任國防部次長房茂宏聽過；對此，國防部長邱國正表示，房茂宏曾跟他報告過這件事，點點滴滴都有參與，但這案已經進入司法程序，國防部一切配合檢調，他不會偏袒或害哪個人，檢調要的資料，國防部就提供；他強調，為了一件事情否定國防部，他不能接受。

媒體詢問，馬文君說相關音檔送出去前有跟房茂宏確認沒有機敏？是否有接獲報告嗎？邱國正表示，點點滴滴他都有參與，但沒有說明，現在整個案子進入司法程序，檢調也會來問，一切配合檢調需要的資料，會全數提供，完全配合。至於是否看過音檔資料？他說，他知道這件事，不再往下談，會交由檢調。

至於是否有機敏性？邱國正說，這就看檢調單位去評，國防部沒有要刻意講這份如何、那份如何，這本來好事一樁，搞到最後變成這樣，大家都不樂見，期望平和落幕，他不偏袒哪一個人，檢調要的就提供，大家做論斷。

針對馬文君稱資料是國防部認證不是機敏資料，才傳去給韓國等單位，是否有國防部背書的意思？邱國正則說，不知道這一段，至於認真不認真，不是一個人講認真就認真，國防部在做戰訓本務工作，沒有故意該做而不做，如果該做沒做就是不認真，同仁都很認真，不要為了一件事情否定國防部，他不能接受。