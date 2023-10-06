北韓男足在杭州亞運8強賽遭日本淘汰，其在比賽中的野蠻行徑被放送於全世界，遭到各國抨擊，南韓媒體《首爾新聞》分析北韓男足出現無法無天的暴力行為的原因，除了依據球員表現所獲得的待遇不同外，背後也有來自最高領導人金正恩給予的壓力。

日本靠著12碼罰球，驚險擊退北韓闖進4強，但過程中意外不斷，除了場上肢體接觸頻繁，北韓球員還在一次喝水時間時，從日本工作人員手中爭搶飲用水，還做出揮舞拳頭作勢恐嚇，甚至不滿場中判罰，出現賽後圍堵裁判的威脅行為。此後日本足協也向AFC（亞洲足聯）及FIFA（國際足聯）提出申訴，日本監督大岩剛則慶幸自家球員沒有受到嚴重傷害。

北韓違反體育精神的行徑引起討論，《首爾新聞》指出，亞運是北韓選手通往天堂或是地獄交叉口，雖然在北韓也不是比奧運、世界盃更重要的國際大賽，但進入亞運的決賽對他們來說是理所當然，「如果北韓選手在8強失利，就可能得不到參加下一屆國際比賽的機會，也有可能會被抓去勞改營。」

「即使不到那樣的程度，選手也會很難找到自己想要的工作，得做好隨時從軍及失去自由的準備。」內容繼續指出，「如果亞運的選手留下好成績，就有機會在更大的舞台發光發熱，如同被稱為北韓的C.羅納多（Cristiano Ronaldo）、前旅外球星韓光成。」《首爾新聞》提及另一個原因，在北韓境內，體育就像戰爭，尤其足球是金正恩最重視的運動，加上徹底的反日情緒，北韓具有絕對不能輸給日本的理由。