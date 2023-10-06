中華女子卡巴迪隊今天在四強賽挑戰上屆金牌強隊伊朗，上半場領先8分，下半場更是將優勢擴大至17分，最終35比24淘汰超級強敵，成功闖進金牌戰，超越上屆銅牌成色，再創歷史巔峰。

中華女將在這次杭州亞運表現得非常出色，預賽首戰就碰到上屆在四強賽將中華隊淘汰出局的印度隊，經過5年成長的女將們最終與印度隊戰成平手。

中華隊緊接著又分別擊敗泰國和南韓，取得2勝1和的不敗之身；印度同樣也是2勝1和未嘗敗績，但在比較淨勝分之後，中華隊只能以分組第二晉級四強，而印度則是分組冠軍。

中華隊在四強賽遭遇上屆冠軍伊朗，即便如此女將們也都絲毫沒有畏懼之色，上半場憑藉著較為靈活的身手，在落後的時候展開反擊，以一波6比0攻勢逆轉超前，並且讓對手場上球員全部出局得到2分獎勵分，取得16比6領先優勢，上半場結束18比10領先。

下半場中華隊再次將優勢擴大至24比13雙位數領先局面，但印度選手卻在一次團隊抓人的時候竟出現咬人的犯規事實，可惜裁判並沒有給予警告。中華隊隨後再次將對手場上球員全部出局，一口氣連得4分，28比14領先優勢。

印度隊7名球員回到場上，落後的伊朗隊試圖反撲，但中華隊不給任何機會，反而是利用團隊人數上的優勢將對手抓住出局，35比18遙遙領先，比賽剩下40秒，中華隊依舊保有35比23領先，勝券在握，最終以11分之差淘汰強敵伊朗，順利闖進金牌戰。