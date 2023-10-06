世界棒壘球總會（WBSC）昨晚公布最新男子棒球世界排名，波多黎各上升2個名次排名11、擠進前12名，日本維持排名第1，台灣排名依然是第5名。

世界棒壘球總會昨晚公布最新男子棒球世界排名，積分採計區間為近4年世界棒壘球總會認可的各級國際賽事。

此次計分區間從2019年的亞洲棒球錦標賽開始到今年9月落幕的U18世界盃棒球賽，台灣在U18世界盃棒球賽拿下亞軍，進帳459分，今年8月亞洲青少棒賽奪冠積分增加80分，U12世界盃棒球賽拿下亞軍，入帳積分275分，以積分3885分、續居第5名。

今年底結束世界排名前12名球隊取得2024年世界12強棒球賽門票，世界12強棒球賽預計明年11月10日至24日舉行，其中B組小組賽先前宣布會在台灣舉行，很有機會能在大巨蛋開打。

世界排名前8名球隊都沒有變動，依序為日本、美國、墨西哥、韓國、台灣、委內瑞拉、荷蘭和古巴，9到12名球隊競爭相對激烈，原本排名第13名的波多黎各名次上升2名至11名，多明尼加名次進步1名至第9名，澳洲退步1名、排名第10，巴拿馬也掉1名至第12名。

日本隊在U18世界盃棒球賽拿下冠軍、積分進帳575分，亞洲青少棒賽亞軍、獲得70分，U12世界盃棒球賽排名第4、獲得226分，以積分5495分續居第1名。（編輯：李錫璋）1121006