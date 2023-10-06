歐盟在不到三年時間就成為全球最大債券發行者；此前歐盟計畫到2026年籌集8000億歐元的普通債券，以資助後疫情時期的復甦基金。

歐盟在今年加大提高歐盟債券的努力，因此被金融市場視為是政府借款者。

該位歐盟官員說，市場認為5000億歐元未償還債券，是一個足夠大的債券市場，可支撐期貨合約所需的資金。他說：「我們將在明年達到5000億歐元這個數字，此一要求將在明年獲得實現」。

期貨合約是一種衍生商品，投資者可以透過該衍生商品，在未來某個日期買賣相關證券，進而對沖自己的頭寸。

全球最大債券市場、美國和德國的債券市場，都有獲得期貨市場的支援。期貨市場也被認為是加大債券廣度和流動性的重要工具。

自2021年以來，德意志交易所(Deutsche Boerse)旗下的衍生品交易所、歐洲期貨交易所(Eurex)一直致力於推出歐盟債券期貨。在被問到推出時間時，德意志交易所並沒有明確回答，僅指出，問題已從「是否」推出改為「何時」推出。

為了刺激對歐盟債券的需求，歐盟正與指數的供應商接觸，希望將它們納入，以吸引更穩定的全球投資人需求，並降低借貸成本。

歐盟在夏季對投資人進行了一項調查，結果顯示，近半數受訪者認為，將歐盟債券納入指數，將顯著提高對債券的需求。