9月空運市場，由於大陸電商和AI供應鏈產品從亞洲到美國的空運需求旺盛，運價持續上揚，而蘋果新產品的發佈也推動了包機航班和費率的增加，加上大陸中秋節、國慶假期和9月的季末需求，造成亞洲間航線、亞洲-美國航線和亞洲-歐洲航線的運費上漲及運力短缺。而即將問世的AI伺服器預計將會大幅增加大陸、越南，印度，台灣之間及台灣到美國和歐洲的空運需求，第4季及明年第1季空運需求上升應頗可期待，另外巴拿馬運河塞船問題尚無舒緩現象，因此從亞洲到美東及美中空運艙位及運費高居不下的巿場狀況依然持續。

9月海運市場看法上，Alphaliner發佈2023年上半年30大貨櫃港口排名，歐美地區主要港口的貨櫃操作量全面下滑，下滑幅度從5％到25％不等。相較之下，大陸港口的表現較好，較去年同期成長4.8％。儘管有中國＋1政策，但東南亞主要的轉運港口如新加坡和馬來西亞巴生港的成長亦有限，雖然今年前8個月美國從亞洲進口下降21％，但船公司自7月初以來，藉由持續削減運力，已成功維持跨太平洋東行的運價某種程度的穩定度。

根據Sea-Intelligence報導，船公司計畫在10月將跨太平洋東行的多餘船舶運力減少14％，幾乎是9月的兩倍，與跨太平洋東行相反，歐洲西行的前景並不樂觀，預計船公司在10月將積極擴大削減25-30％的艙位，以防止運價過快下跌，鑒於大規模的抽船策略，海運市場將增加運費增減的不可預測性、還有面臨其它如船期變動、退關轉船等挑戰。

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