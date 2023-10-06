國慶連假將至，黃金博物館辦理「慶雙十」線上及實體活動，邀請民眾來博物館拿小禮、賞表演逛特展，國慶當日也開放免費入館參觀，歡迎民眾前來探訪礦產文化。

黃金博物館表示，本次國慶日活動結合曾在金瓜石常見、現被列為嚴重瀕臨絕種稀有植物的「國慶花」金花石蒜為主題，每日辦理2場次「國慶特別版定時導覽」，每場次前25名在博物館遊客中心報名參加並加入官方臉書、Instagram的遊客，可獲贈手拿小國旗1支或國慶花造型木漿海綿1個，送完為止。

黃金博物館說，亦宛然掌中劇團也將在明(7)天下午2時到金水廣場帶來「孫悟空大鬧天宮」，煉金樓1樓特展室也推出「礦‧事‧容顏—藝術家眼中的礦山」全新特展。

為了照顧無法前往博物館的遊客，黃金博物館也在臉書與IG粉絲專頁推出「綻放你的國慶花」線上活動，只要在國慶當日專文底下回覆「國慶花是什麼花？」並tag 2名親友，即可參加抽獎。本活動可兩個平台一起參加，每個平台每帳號限領1份獎品。更多活動詳情可於黃金博物館官網(https://www.gep.ntpc.gov.tw/)查詢。