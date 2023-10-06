據網站顯示，特斯拉將Model 3價格從40,240美元調降至38,990美元，Model 3 Long Range降至45,990美元，Model 3 Performance降至50,990美元。
Model Y Long Range價格從50,490美元調降至48,490美元，Model Y Performance價格降至52,490美元
不過，特斯拉本周稍早重新推出的基本款Model Y價格保持不變，仍為43,990美元。而定價較高的Model S和Model X亦維持售價不變。
根據特斯拉官網，該電動車大廠在周五調降了Model 3和Model Y在美國的售價。
據網站顯示，特斯拉將Model 3價格從40,240美元調降至38,990美元，Model 3 Long Range降至45,990美元，Model 3 Performance降至50,990美元。
Model Y Long Range價格從50,490美元調降至48,490美元，Model Y Performance價格降至52,490美元
不過，特斯拉本周稍早重新推出的基本款Model Y價格保持不變，仍為43,990美元。而定價較高的Model S和Model X亦維持售價不變。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。