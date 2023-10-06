據網站顯示，特斯拉將Model 3價格從40,240美元調降至38,990美元，Model 3 Long Range降至45,990美元，Model 3 Performance降至50,990美元。

Model Y Long Range價格從50,490美元調降至48,490美元，Model Y Performance價格降至52,490美元

不過，特斯拉本周稍早重新推出的基本款Model Y價格保持不變，仍為43,990美元。而定價較高的Model S和Model X亦維持售價不變。