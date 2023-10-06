百萬人氣YouTuber Joeman（九妹），日前到美國蘋果總部開箱最新的iPhone 15系列，讓粉絲們先睹為快，不過昨(5日)實測與ChatGPT語音對話時，問及「人工智能會不會選擇消滅人類」，竟得到意想不到的答案，引發網友熱議。

Joeman在Instagram曬出影片，記錄與ChatGPT語音的完整對話內容，只見他開頭表示：「來看一下現在的AI語音，到底發展到什麼地步了」，接著詢問第一個問題：「你好，請問你會說中文」，ChatGPT則回覆：「是的，我可以講中文，我們可以用中文交談，你想談論什麼呢」，語氣就跟一般人類沒有任何差異。

Joeman接著問道：「人工智能會不會消滅人類」，ChatGPT則回覆：「這個問題挺有趣的，在許多科幻故事和電影中，我們確實看到過類似情節，當機器人或人工智能掌控世界時，他們選擇消滅或奴役人類，不過在現實世界中，人工智能包括我沒有感知、情感、意志，或者選擇的能力，我們的行為完全基於人們給我們設定的規則和指令，人工智能本身沒有意願或動機，我們不會選擇去做任何事情，包括保存或消滅人類」。

不過當ChatGPT講到：「當談到未來和人工智能的應用時，我們的目標是確保這些技術，在人類的監督下…」，接著因為連線失敗導致當機，這一幕讓Joeman驚呼：「他是不是自己衝突了」，更打趣表示：「你不是說好不用消滅我們的嗎」，不忘詢問廣大網友：「原本只是開玩笑的問說會不會消滅人類……結果……應該只是巧合吧」。